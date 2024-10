Städtetag warnt wegen Finanznot vor Einschnitten in Kommunen Finanzen

München: Der Bayerische Städtetag schlägt angesichts klammer Kassen Alarm. Sein Vorsitzender Pannermayr mahnt zusätzliches Geld vom Bund und vom Freistaat an. Andernfalls müssten Städte und Gemeinden dringende Investitionen in Kitas und Schulen, in die Energieversorgung oder Straßen und öffentlichen Nahverkehr verschieben oder streichen. Dem Städtetags-Präsidenten zufolge steigen die Ausgaben der Kommunen massiv.

