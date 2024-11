Städtetag kritisiert Grundsteuer-Mehrbelastung für Wohnimmobilien

Berlin: Der Deutsche Städtetag gibt den Bundesländern eine Mitschuld an steigenden Grundsteuern auf Wohnimmobilien ab 2025. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte der Welt am Sonntag, man warne seit längerer Zeit davor, dass durch die Grundsteuerreform des Bundes an vielen Orten Wohngrundstücke stärker belastet werden als Geschäftsgrundstücke.“ Die Länder hätten es versäumt, dieser Belastungsverschiebung vorzubeugen.

