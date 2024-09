Städtetag berät über Zukunft des Nahverkehrs

Straubing: Der Deutsche Städtetag berät heute über die Zukunft des Öffentlichen Nahverkehrs und des Deutschlandtickets. Das 49-Euro-Ticket wird ab dem kommenden Jahr neun Euro teurer und kostet dann 58 Euro. Laut dem Geschäftsführer des Städtetags, Dedy, sichert die Erhöhung das Ticket für die nächste Zeit gerade so ab. Allerdings könnten die kommunalen Verkehrsbetriebe so kaum über 2025 hinaus planen. Er fordert von Bund und Ländern deutlich mehr Geld für den Ausbau des ÖPNV. Denn, so Dedy, ein günstiges Ticket nütze keinem, wenn das Angebot nicht stimme. Ihm zufolge braucht es mehr Busse und Bahnen, kürzere Taktzeiten und das nötige Personal.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2024 06:00 Uhr