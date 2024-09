Städte- und Gemeindebund verteidigt Grundercht auf Asyl

Berlin: Der Städte- und Gemeindebund hat das individuelle Recht auf Asyl verteidigt. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte Hauptgeschäftsführer Berghegger, die europäische Asylreform werde einen großen Fortschritt bringen. Bis dahin sollte man alle deutschen Grenzen kontrollieren. Allerdings, so Berghegger, könne es nicht darum gehen, das Grundrecht auf Asyl abzuschaffen. Die Union hat in der "Bild am Sonntag" noch einmal ihre Forderung nach einer schärferen Asylpolitik bekräftigt. CDU-Generalsekretär Linnemann sagte, es müsse konsequent abgeschoben werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2024 05:00 Uhr