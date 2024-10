Staatsanwaltschaft Stuttgart erhebt Anklage wegen geplanter Anschläge auf jüdische Einrichtungen

Stuttgart: Wegen der Planung eines Anschlags auf eine Synagoge in Heidelberg oder eine jüdische Einrichtung in Frankfurt am Main hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen drei Männer erhoben. Mutmaßlicher Haupttäter ist ein 25 Jahre alter polizei-bekannter Deutscher, der sich demnach in Syrien islamistischen Kämpfern anschließen wollte. Als ihm das nicht gelang, soll er mit einem 18-jährigen Deutsch-Türken in einem Chat einen Terroranschlag auf jüdische Einrichtungen besprochen haben. Nach der Tat wollten sie sich von Polizeibeamten erschießen lassen. Dem 25-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat vor. Sein Chat-Partner und ein weitere Deutscher sind wegen Beihilfe angeklagt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 13:00 Uhr