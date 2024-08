Staatsanwaltschaft klagt zwei weitere Wirecard-Vorstände an

München: Im Fall des insolventen Zahlungsabwicklers Wirecard hat die Staatsanwaltschaft zwei weitere ehemalige Vorstände angeklagt. Es geht um den früheren Finanzvorstand des Konzerns, Alexander von Knoop, und die für Produktentwicklung zuständige Susanne Steidl. Die Staatsanwaltschaft München I wirft den beiden unter anderem Untreue in mehreren Fällen vor. Sie sollen Zahlungen an obskure Geschäftspartner ohne genauere Prüfung abgenickt haben. In der Mitteilung der Staatsanwaltschaft ist von einem Schaden für Wirecard von mehreren hundert Millionen Euro die Rede. Wegen der Insolvenz stehen bereits der frühere Vorstandschef Markus Braun, der stellvertretende Finanzchef, Stephan von Erffa, und der Vertreter für das Asiengeschäft, Oliver Bellenhaus, vor Gericht. Der Vorwurf gegen sie lautet auf Betrug und Bilanzfälschung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.08.2024 13:15 Uhr