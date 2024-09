Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Goldschatzraub von Manching

Ingolstadt: Die Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit dem spektakulären Goldschatzdiebstahl von Manching Anklage erhoben. Wie die "Augsburger Allgemeine" vorab berichtet, verhandelt das Landgericht Ingolstadt ab dem 21. Januar gegen vier Männer aus Berlin und Schwerin. Sie wurden vor gut einem Jahr festgenommen und sitzen seither in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, im November 2022 nachts in das Kelten- und Römermuseum in Manching eingestiegen zu sein und die rund 500 Goldmünzen aus zwei Vitrinen gestohlen zu haben. Einen Teil der Münzen haben sie danach höchstwahrscheinlich eingeschmolzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 22:00 Uhr