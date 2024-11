Staats- und Regierungschefs gratulieren Trump zum Wahlsieg

Paris: Zahlreiche Staats- und Regierungschefs haben Trump bereits zum Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen gratuliert. Bundeskanzler Scholz erklärte, Deutschland und die USA würdem seit langem erfolgreich zusammenarbeiten. Das werde man zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger fortsetzen. Der französische Präsident Macron betonte, er sei bereit zur Zusammenarbeit mit Respekt und Ehrgeiz für mehr Frieden und Wohlstand. NATO-Generalsekretär Rutte wandte sich ebenfalls mit einer Grußbotschaft an den künftigen US-Präsidenten: Trumps Führungsstärke werde der Schlüssel zum Erhalt der Stärke des Bündnisses sein, so Rutte. Der ukrainische Präsident Selenskyj gratulierte dem Republikaner zu einem - wörtlich - "beeindruckenden Sieg". Er schätze Trumps Engagement für den Ansatz "Frieden durch Stärke", so Selenskyj.

