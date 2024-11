Staats- und Regierungschefs gratulieren Trump zum Wahlsieg

Paris: Zahlreiche Staats- und Regierungschefs haben Trump bereits zum Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen gratuliert. Der französische Präsident Macron übersandte im Online-Netzwerk X Glückwünsche: Er sei bereit zur Zusammenarbeit mit Respekt und Ehrgeiz für mehr Frieden und Wohlstand. Italiens Regierungschefin Meloni bezeichnete Italien und die USA als Schwester-Nationen. Diese strategische Verbindung werde nun noch stärker werden, schrieb sie auf X. Ähnlich äußerte sich der österreichische Bundeskanzler Nehammer, der einer der ersten Gratulanten war. Nato-Generalsekretär Rutte wandte sich ebenfalls mit einer Grußbotschaft an den künftigen US-Präsidenten: Trumps Führungsstärke werde der Schlüssel zum Erhalt der Stärke des Bündnisses sein, so Rutte. Der ukrainische Präsident Selenskyj gratulierte dem Republikaner zu einem - wörtlich - "beeindruckenden Sieg". Er schätze Trumps Engagement für den Ansatz "Frieden durch Stärke", so Selenskyj.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2024 12:00 Uhr