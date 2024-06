Staats- und Regierungschefs gedenken Landung der Alliierten in der Normandie vor 80 Jahren

Omaha Beach: Zu einem großen internationalen Gedenken an die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg werden heute zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus aller Welt an der nordfranzösischen Küste erwartet. An der Feier zum 80. Jahrestag des sogenannten D-Days beteiligt sind neben US-Präsident Biden, Frankreichs Staatschef Macron und Bundeskanzler Scholz auch der ukrainische Präsident Selenskyj sowie Großbritanniens König Charles III. und das niederländische Königshaus.

