Sportschützin Hiltrop holt drittes deutsches Gold bei Paralympics

Paris: Sportschützin Natascha Hiltrop hat bei den Paralympischen Spielen die dritte Goldmedaille für Deutschland geholt. Die 32-Jährige gewann im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber in der Startklasse R8 und sicherte sich den zweiten Paralympics-Triumph ihrer Karriere. In Tokio hatte die inkomplett querschnittsgelähmte Schützin in der gleichen Disziplin Silber gewonnen, Gold holte sie damals mit dem Luftgewehr liegend.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 18:00 Uhr