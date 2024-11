Sportministerkonferenz unterstützt Olympiabewerbung

München: Die Sportminister von Bund und Ländern unterstützen eine deutsche Olympiabewerbung für das Jahr 2040. Bundessportministerin Faeser sprach von einem wichtigen Signal für den Spitzensport. Der Vorsitzende der Sportministerkonferenz, Bayerns Innen- und Sportminister Herrmann, verwies auf die Olympischen Spiele in Paris. Sie hätten einer Bewerbung neuen Schub gegeben, trotz der überschaubaren deutschen Erfolge. Wie in Paris sollten es moderne und ökologisch nachhaltige Spiele sein. Die Bundesregierung hatte im Sommer den Weg offiziell frei gemacht für eine Bewerbung. Zuletzt hatte es 1972 in Deutschland Olympische Spiele gegeben - ausgerichtet von München.

