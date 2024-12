Sport: Stuttgart bleibt in der Fußball-Bundesliga in der Erfolgsspur

Zum Sport: Der VfB Stuttgart hält den Anschluss an die Champions-League-Plätze. Die Schwaben gewannen in der Fußball-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim mit 3:1 und kletterten in der Tabelle auf Rang sechs. Stuttgart ist auch der Gegner des FC Augsburg im Viertelfinale des DFB-Pokals. Das hat am Nachmittag die Auslosung ergeben. In der zweiten Liga verlor Nürnberg 1:3 gegen Köln. Greuther Fürth gewann sein Heimspiel gegen Hannover 1:0. Beim Wintersport konnten die deutschen Biathletinnen ihren ersten Weltcup-Staffel-Sieg seit vier Jahren feiern. Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Selina Grotian und Schlussläuferin Franziska Preuß setzten sich gegen die Französinnen durch. Rang drei ging an das Team aus Schweden

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 18:00 Uhr