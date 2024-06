Spionageprozess gegen US-Journalisten hat in Russland begonnen

Jekaterinburg: In Russland muss sich seit heute der US-Reporter Evan Gershkovich wegen Spionagevorwürfen verantworten. Das Verfahren begann hinter verschlossenen Türen. Ihm droht im Fall einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren. Dass er schuldig gesprochen wird, gilt als nahezu sicher. Die russischen Behörden werfen ihm vor, im Auftrag des US-Auslandsgeheimdienstes Informationen über eine Einrichtung gesammelt zu haben, in der Militärausrüstung hergestellt und repariert wird. Gershkovich arbeitet für das Wall Street Journal. Er und die Zeitung bestreiten die Vorwürfe. Seit knapp 15 Monaten sitzt der Reporter in Haft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 10:00 Uhr