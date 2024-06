Spediteure sind entsetzt über Bauarbeiten auf A 13 Richtung Italien

Rosenheim: Der Landesverband Bayerischer Spediteure hat mit Blick auf die anstehenden Bauarbeiten auf der Brennerautobahn von einer "puren Katastrophe" gesprochen. Alle Disponenten bräuchten dann viel Glück und Geduld, ihre Arbeit werde unkalkulierbar. Ab Januar 2025 soll ein Abschnitt der A13 in Tirol für mehrere Jahre nur noch einspurig befahrbar sein. Grund ist die marode Luegbrücke, die über die Autobahn führt und saniert werden muss. Zusätzlich soll es Blockabfertigungen und Fahrverbote für Lastwagen in der Region geben. Laut dem Spediteursverband ist das vorgeschlagene digitale Slotsystem für LKW in der Kürze der Zeit nicht umsetzbar, auch die Kapazitäten auf der Schiene seien jetzt schon knapp. Der bayerische Verkehrsminister Bernreiter hat deshalb das Nachtfahrverbot in Tirol infrage gestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2024 15:00 Uhr