SPD wird stärkste Kraft in Brandenburg

Potsdam: Die SPD von Ministerpräsident Woidke hat die Landtagswahl in Brandenburg gewonnen. Nach Auszählung aller Wahlkreise kommen die Sozialdemokraten auf gut 31 Prozent. Zweitstärkste Kraft ist laut vorläufigem amtlichen Endergebnis die AfD - mit gut 29 Prozent. Sie erreichte die sogenannte Sperrminorität und kann jetzt im Landtag Entscheidungen blockieren, für die eine Zweidrittelmehrheit nötig ist. Auf Platz drei folgt das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 13,5 Prozent. Die CDU kommt auf gut 12 Prozent. Grüne, Linke und die Freien Wähler sind nicht mehr im Potsdamer Landtag. Ministerpräsident Woidke, der bisher in einer Koalition mit CDU und Grünen regiert hat und sein Direktmandat um wenige Stimmen an die AfD-Kandidatin verlor, muss sich neue Partner suchen. Rechnerisch möglich ist ein Bündnis aus SPD und BSW oder eine Koalition von SPD, BSW und CDU.

