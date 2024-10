SPD will Steuerermäßgiungen für Investitionen in Deutschland

Die SPD will offenbar Firmen für Investitionen in Deutschland belohnen. So steht es im Strategiepapier der Sozialdemokraten für den Bundestagswahlkampf, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Der Bundesvorstand soll am frühen Abend darüber beraten. Unternehmen bekommen demnach Steuerprämien und zusätzliche Abschreibungen, wenn sie hierzulande investieren. Darüber hinaus verspricht die SPD Ermäßigungen für rund 95 Prozent der Steuerzahlenden sowie eine Kaufprämie für Elektroautos.

