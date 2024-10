SPD will mit Steuersenkungen in den Wahlkampf ziehen

Berlin: Die SPD will mit umfassen Steuersenkungen in den Bundestagswahlkampf ziehen. Zum Auftakt einer zweitägigen Vorstandsklausur kündigte Parteichef Klingbeil ein Konzept an, das 95 Prozent der Steuerzahler entlaste. Wer sich anstrenge, der müsse etwas davon haben, sagte Klingbeil. Mit steuerlichen Anreizen für Unternehmen, Investitionen in die Infrastruktur und einer Reform der Schuldenbremse will die SPD die Wirtschaft ankurbeln. Es solle aber ein Aufschwung werden, der allen zu Gute komme, sagte Klingbeil und griff im gleichen Atemzug Unions-Kanzlerkandidat Merz scharf an. Merz und seine, so wörtlich "Politik von gestern" dürften niemals für die Zukunft des Landes stehen. Der Wahlkampf der SPD werde ganz und gar auf das Duell gegen die Union ausgerichtet. Klingbeil wörtlich: "Es geht um die Frage: wir oder die Merz-CDU."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 18:00 Uhr