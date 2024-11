SPD-Vorstand nominiert Scholz einstimmig als Kanzlerkandidat

Berlin: Die SPD will bei der bevorstehenden Bundestagswahl erneut mit Bundeskanzler Scholz ins Rennen gehen. Der Vorstand der Partei nominierte ihn einstimmig als Kanzlerkandidat. Scholz sagte bei einem Auftritt im Willy-Brandt-Haus, die SPD wolle bei der Abstimmung vorne liegen und stärkste Kraft werden. Der Bundeskanzler erklärte, die Partei setze sich für eine weitere Unterstützung der Ukraine ein sowie für den Erhalt von Arbeitsplätzen, gute Löhne und bezahlbare Energiepreise. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil kündigte an, man werde jetzt auf Wahlkampf umschalten. Er kritisierte vor allem Unions-Kanzlerkandidat Merz. Dieser habe noch nie in einem Regierungsamt Verantwortung übernommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2024 16:00 Uhr