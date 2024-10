SPD und BSW in Sachsen bereit für Sondierung mit CDU

Dresden: Die SPD und das Bündnis Sahra Wagenknecht haben sich für Sondierungsgespräche mit der CDU ausgesprochen, um eine Koalition zu bilden. Der sächsische SPD-Landesvorstand hat mit deutlicher Mehrheit dafür gestimmt. Auch der BSW-Landesvorstand votierte für die Aufnahme von Gesprächen. Der Parteivorstand der sächsischen CDU will heute darüber entscheiden, ob die Christdemokraten in die Verhandlungen gehen. In Thüringen wollen am Mittag CDU, BSW und SPD die Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche bekannt geben. Die thüringische CDU führt diese Gespräche seit zweieinhalb Wochen, obwohl einer entsprechenden Koalition für eine Mehrheit im Parlament eine Stimme fehlt. Mit der stärksten Kraft, der AfD, will in Thüringen aber keine Partei koalieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2024 08:00 Uhr