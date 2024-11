SPD-Spitze hebt Scholz auf den Schild

Berlin: Die SPD-Spitze zieht heute Vormittag einen ersten Schlussstrich unter die Diskussion über die K-Frage. Präsidium und Bundesvorstand wollen Amtsinhaber Scholz offiziell zum Kanzlerkandidaten nominieren. Die endgültige Entscheidung trifft ein Parteitag aber erst am 11. Januar. Zwei Wochen lang hatten die Sozialdemokraten kontrovers diskutiert, ob sie nicht der deutlich beliebtere Verteidigungsminister Pistorius in den Wahlkampf führen sollte. Schließlich setzte Pistorius der Debatte ein Ende, indem er klarmachte, dass er für eine Kandidatur nicht zur Verfügung stehe. Parteichefin Esken musste eingestehen, dass die SPD bei der Nominierung - so wörtlich - kein wirklich gutes Bild abgegeben habe.

