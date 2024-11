SPD reagiert erleichtert auf gesicherte Finanzierung des Deutschlandtickets

Berlin: Die Finanzierung des Deutschlandtickets ist offenbar gesichert. Die Unionsfraktion im Bundestag hat Zustimmung zu einem Gesetz signalisiert, das Geld dafür bereitstellt. Allerdings will sie erst darüber abstimmen, nachdem Kanzler Scholz die Vertrauensfrage gestellt hat. Entsprechend haben sich CSU-Landesgruppenchef Dobrindt und der stellvertretende Fraktionschef der Union, Lange, geäußert. Bei dem Gesetz geht es um bereits bewilligte Bundesmittel, die aber bisher noch nicht an die Länder geflossen sind. Die SPD reagierte erleichtert auf die Entwicklung: Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Müller gab in der "Welt am Morgen" als Ziel aus, gleich am 16. Dezember über das Deutschlandticket abzustimmen. An diesem Termin soll der Bundestag auch über die Vertrauensfrage entscheiden. Müller äußerte die Hoffnung, dass sich auch der neue Bundestag zu dem bundesweit gültigen Fahrschein bekennt, der ab dem kommenden Jahr 58 Euro kosten soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 09:00 Uhr