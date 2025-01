SPD-Parteitag bestätigt Kanzler Scholz als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl

Berlin: Kanzler Scholz wird die SPD auch in die Bundestagswahl im kommenden Februar führen. Die Partei kürte den 66-Jährigen auf ihrer Delegiertenversammlung mit mehr als 99 Prozent zum Spitzenkandidaten. Scholz selbst sieht sich nach dem offiziellen Votum gestärkt für die nächsten sechs Wochen Wahlkampf. Jetzt gehe es um die Zukunft, sagte er dem Sender "Phoenix". Die SPD verabschiedete im Anschluss auch ihr Wahlprogramm. Der Fokus liegt auf dem Thema Wirtschaft. Ziel der Sozialdemokraten ist es etwa, Unternehmen durch den Abbau von Bürokratie zu entlasten und die Stromkosten durch eine Halbierung der Netzentgelte zu senken. Im Bereich Wohnen will die SPD die Mietpreisbremse unbefristet verlängern. Auf Wunsch der Nachwuchsorganisation Jusos wurde zusätzlich die Garantie aufgenommen, dass ein Zimmer in einer WG nicht mehr als 400 Euro kosten soll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 19:00 Uhr