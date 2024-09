SPD gewinnt Landtagswahl in Brandenburg knapp vor AfD

Potsdam: Bei der Landtagswahl in Brandenburg ist die SPD von Ministerpräsident Woidke stärkste Kraft geworden. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis legten die Sozialdemokraten auf rund 31 Prozent der Stimmen zu. Die AfD steigerte sich auf gut 29 Prozent. Auf Platz drei landete aus dem Stand das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 13,5 Prozent - gefolgt von der CDU, die mit rund 12 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in Ostdeutschland einfährt. Die Grünen, die bisher Teil der Landesregierung waren, scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde. Auch die Linke und die Freien Wähler sind nicht mehr im Potsdamer Landtag. Die FDP war dort schon bisher nicht vertreten. Die Wahlbeteiligung war so hoch wie noch nie - und lag bei fast 73 Prozent. Rein rechnerisch kann Ministerpräsident Woidke weiterregieren, aber für eine Koalition mit der CDU reicht es knapp nicht und so kommen entweder ein Bündnis mit dem BSW oder eine Dreier-Koalition mit BSW und CDU in Frage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2024 06:00 Uhr