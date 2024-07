SPD-Fraktion erwartet Einigung im Haushaltsstreit bis Freitag

Berlin: In den zähen Verhandlungen über den Haushalt 2025 hat die SPD den Entscheidungsdruck noch einmal erhöht. Die Bundestagsfraktion will bis Freitag Klarheit über die Etat-Pläne der Regierung. Sie hat deshalb an dem Tag um 7 Uhr in der Früh eine Sondersitzung angesetzt. Die FDP will sich aber nicht hetzen lassen. Beim Bundeshaushalt gehen laut Generalsekretär Djir-Sarai Gründlichkeit und ein gutes Ergebnis vor, denn am Ende müsse das Gesamtpaket stimmen. Die Ampelspitzen beraten seit Wochen über den Haushaltsplan. Eigentlich wollten sie bis heute fertig werden. Auch die Grünen stellten eine kurzfristige Sondersitzung ihrer Fraktion am Ende der Woche in Aussicht - dies werde je nach Lage entschieden, hieß es. Der Freitag ist der letzte Sitzungstag des Bundestags vor der parlamentarischen Sommerpause.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2024 22:00 Uhr