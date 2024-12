Spatenstich für Millionen-Projekt in Nürnberger Kongresshalle

Nürnberg: Mit einem symbolischen Spatenstich beginnen heute die Bauarbeiten in der Nürnberger Kongresshalle. Die Stadt will den ehemaligen Nazi-Bau in einen Kulturhotspot verwandeln. Übergangsweise werden auch die Oper und das Ballett in die Kongresshalle ziehen, weil das Opernhaus in der Innenstadt saniert wird. Geplant ist, große Teile des Rundbaus etwa für Ateliers, Proberäume und das Foyer des Staatstheaters zu nutzen. Die Bühne samt Zuschauerraum wird in einem Neubau im Innenhof Platz finden. Das Kulturprojekt erhält national und international Aufmerksamkeit. Es geht um die Frage, wie Nürnberg - einst Stadt der NS-Reichsparteitage - mit seinem braunen Erbe umgeht. Die Kongresshalle ist eine der größten noch erhaltenen Nazi-Bauten in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2024 08:00 Uhr