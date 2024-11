Spanisches Königspaar besucht Flutgebiete

Valencia: Auch Tage nach der Flutkatastrophe in Spanien steigt die Zahl der bestätigten Opfer weiter. Am Abend gaben die Rettungsdienste bekannt, dass inzwischen 213 Menschen tot aufgefunden wurden. Der Gouverneur der Region Valencia, Mazón, bezeichnete die Flutkatastrophe wörtlich als "den schlimmsten Moment in unserer Geschichte". Vom Zivilschutz hieß es, zwar schwinde langsam die Hoffnung, Überlebende zu finden. Dennoch bleibe die Suche nach den Vermissten die Hauptaufgabe von Soldaten und Polizisten. Medienberichten zufolge wollen heute Ministerpräsident Sanchez sowie König Felipe VI. und Königin Letizia das Katastrophengebiet besuchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 07:00 Uhr