Spanien betrauert Flut-Tote und sucht nach Vermissten

Valencia: Nach der Unwetterkatastrophe mit mindestens 95 Toten wird in Spanien weiter nach Leichen, Vermissten und Menschen gesucht, die von der Außenwelt abgeschnitten sind. In der Nacht mussten allerdings viele Aktivitäten unterbrochen werden. Es wird befürchtet, dass die Opferzahl weiter steigt. Zahlreiche Straßen sind unbefahrbar, zehntausende Haushalte weiter ohne Strom. Besonders schlimm ist die Lage in der bei Urlaubern beliebten Region Valencia. Hier wurden 92 der bisher 95 bestätigten Todesopfer geborgen. Schwer betroffen sind aber auch andere Regionen am Mittelmeer wie Andalusien und Murcia. Auslöser der Fluten waren extrem starke Regenfälle. Ab heute gilt in Spanien eine dreitägige Staatstrauer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2024 06:00 Uhr