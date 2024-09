SpaceX-Rakete ist zur ISS aufgebrochen

Cape Canaveral: Von dem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Florida ist am Abend eine Rakete des US-Unternehmens SpaceX zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen. An Bord der Falcon-9-Rakete waren der US-Astronaut Nick Hague und der russische Kosmonaut Alexander Gorbunow. Die Kapsel soll heute Abend an der ISS andocken. Die Raumfahrer sollen rund fünf Monate dort verbringen, ehe sie im Februar wieder zur Erde zurückkehren. Für den Rückflug sind in dem Raumschiff auch noch zwei freie Plätze für den US-Astronauten Butch Wilmore und seine Kollegin Suni Williams reserviert. Die beiden harren bereits seit Juni auf der ISS aus. Wegen technischer Probleme musste ihr Rückflug immer wieder verschoben werden. Eigentlich hätten sie nur acht Tage auf der ISS verbringen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 11:00 Uhr