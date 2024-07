Sozialverband SoVD kritisiert Lauterbach-Pläne für Pflegereform

Berlin: Der Sozialverband Deutschland verurteilt die mögliche Verschiebung der geplanten Kindergrundsicherung scharf. Die Vorsitzende Engelmeier sprach in der Neuen Osnabrücker Zeitung von einer "Niederlage der Ampel-Regierung", alle Parteien darin hätten zusammen versagt. Die Kindergrundsicherung sei eine zentrale Vereinbarung im Koalitionsvertrag gewesen und sei jetzt nur noch eine Verwaltungsreform. Engelmeier erinnerte daran, dass jedes siebte Kind in Deutschland in Armut aufwächst. In der Koalition ist Streit ausgebrochen, wie die Kindergrundsicherung umgesetzt werden kann. Bundesfinanzminister Lindner hat den ursprünglichen Plänen von Familienministerin Paus eine Absage erteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 07:00 Uhr