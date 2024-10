Sozialverbände machen sich für Reichensteuer stark

Berlin: Sozial- und Umweltverbände machen sich für eine Reichensteuer stark. In einem gemeinsamen Appell von 22 Verbänden heißt es wörtlich: "Die Zeit ist reif: Superreiche gerecht besteuern." Konkret fordern sie eine Vermögenssteuer und eine Vermögensabgabe für Superreiche zur - so wörtlich - nachhaltigen Finanzierung der Daseinsvorsorge, des Klimaschutzes und der Unterstützung einkommensschwacher Länder. Die Steuerpolitik der vergangenen Jahre hat nach Ansicht der Verbände dazu geführt, dass Millionäre und Milliardäre nur halb so hohe Steuersätze haben wie die breite Mitte der Gesellschaft. Den Appell haben unter anderen der Sozialverband VdK, der DGB und Greenpeace unterzeichnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2024 11:00 Uhr