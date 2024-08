Sozialverbände fordern Erhalt des Bargelds

Berlin: Sozialverbände haben gemeinsam mit der Deutschen Bundesbank den Erhalt des Bargelds als Zahlungsmittel gefordert. In einem gemeinsamen Papier heißt es, Bargeld erfülle wichtige Funktionen in der Gesellschaft. Es eröffne individuelle Freiheiten und sei ein verlässliches Mittel, die Ausgaben zu kontrollieren und so eine Überschuldung zu vermeiden. Kindern könne damit der Umgang mit Geld beigebracht werden. Außerdem sei es überlebensnotwendig für Obdachlose. Bei Flohmärkten und Kuchenverkäufen bleibe Bargeld weiterhin das bevorzugte Zahlungsmittel. Die Steuergewerkschaft hatte mit Blick auf die Steuerfahndung eine Abschaffung gefordert

