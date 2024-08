Sorge um US-Wirtschaft treibt Börsen ins Minus

New York: Die Sorge um die US-Konjunktur hat Investoren verschreckt. Zunächst gab am Morgen die Börse in Tokio um mehr als zwölf Prozent nach, dann folgte der Dax mit rund drei Prozent minus. Und am Nachmittag gab auch der Dow Jones zunächst drei Prozent ab. Im vorbörslichen Handel waren vor allem die sogenannten "glorreichen Sieben" schwer unter Druck geraten - es handelt sich um die Aktien der großen Tech-Konzerne Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Tesla. Die Verluste ihrer Aktien reduzieren den Marktwert der Konzerne zusammengenommen um fast eine Billion Dollar. Die Devisenexperten der Commerzbank sprechen von einer Panik am Markt im Hinblick auf die US-Wirtschaft. Es stelle sich die Frage, ob angesichts schwacher Konjunkturdaten aus den USA und hoher Zinsen eine Rezession vermieden werden kann. Große Notenbanken hatten in den letzten Jahren im Kampf gegen die Inflation die Leitzinsen stark angehoben. Das hat aber auch Investitionen und Kredite teurer gemacht.

