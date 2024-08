Sorge nach Feuer im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja

Kiew: In dem von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja ist am Abend an einem der Kühltürme ein Feuer ausgebrochen. Mittlerweile sei der Brand aber wieder vollständig gelöscht, so der von Moskau eingesetzte Behördenvertreter im Onlinekanal Telegram. Die Strahlungswerte seien die ganze Zeit über normal gewesen. Sowohl die russische als auch die ukrainische Seite beschuldigen sich gegenseitig, für das Feuer verantwortlich zu sein. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA forderte die russischen Besatzer auf, ihr unverzüglich Zugang zu dem betroffenen Kühlturm zu verschaffen. Laut der IAEA wurde die Anlage mit einer Drohne angegriffen. Das Atomkraftwerk Saporischschja wurde kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine von der russischen Armee unter Kontrolle gebracht. Zwar ist das Kraftwerk seit 2022 nicht mehr am Netz, die Reaktoren müssen aber weiter gekühlt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 06:00 Uhr