Sondierer von SPD und BSW empfehlen Koalitionsverhandlungen in Brandenburg

Potsdam: SPD und das BSW haben in Brandenburg die Weichen für eine Regierungsbildung gestellt. Nach mehrwöchigen Sondierungsgesprächen empfehlen beide Seiten die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Das haben der geschäftsführende Ministerpräsident Woidke und der BSW-Spitzenkandidat Crumbach auf einer Pressekonferenz mitgeteilt. Die Landesvorstände müssen jetzt noch zustimmen: Es wird erwartet, dass das noch heute Abend geschieht. Woidke zeigte sich zuversichtlich und sprach von gegenseitigem Vertrauen. Crumbach betonte, es habe in den Gesprächen erhebliche Schnittmengen gegeben. Eine Einigung gibt es demnach beim Thema Frieden in der Ukraine: In dem gemeinsamen Papier heißt es, man wolle sich stärker für eine diplomatische Lösung einsetzen. Das war eine der Kernforderungen des BSW.

