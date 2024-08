Solingen gedenkt der Opfer des Messerattentats

Solingen: In Solingen wurde am Abend am Anschlagsort der Opfer des Messerattentates gedacht. Für morgen sind eine Trauerfeier und eine Kranzniederlegung mit Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz, NRW-Ministerpräsident Wüst und dem Solinger Oberbürgermeister Kurzbach geplant. Wüst forderte heute im nordrhein-westfälischen Landtag eine schärfere Migrations- und Sicherheitspolitik. Der "barbarische, menschenverachtende Terror" von Solingen sei ein Wendepunkt, sagte der CDU-Politiker.

