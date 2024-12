Söder will mit Tschechien in Sachen Atomkraft kooperieren

München: Die bayerische Staatsregierung strebt eine Zusammenarbeit mit Tschechien bei der Atomkraft an. Ministerpräsident Söder hat dem BR gesagt, eine strategische Partnerschaft könne helfen, eine günstige und CO2-freie Energieversorgung sicherzustellen. Wegen des deutschen Atomausstiegs werde er mit Prag intensiv über eine gemeinsame Nutzung dieser existenziell wichtigen Stromerzeugung sprechen, so Söder. Bei einer Kooperation zwischen Bayern und Tschechien könnte es konkret um den Bau von zwei zusätzlichen Atomkraftwerken in Temelín nicht weit von der Grenze zu Niederbayern gehen. Die Grünen im Landtag kritisieren den Vorstoß von Söder. Ihr Energie-Experte Stümpfig sagte, Bayern sollte mit Tschechien eher im Bereich erneuerbare Energien kooperieren.

