Söder und Herrmann besuchen Hochwassergebiet in Schwaben

Augsburg: Ministerpräsident Söder und Innenminister Herrmann reisen in das schwäbische Hochwassergebiet. In Fischach im Landkreis Augsburg wollen sie sich ein Bild von der Lage machen. Dort sowie in Gessertshauen und Langenneufnach werden die Menschen derzeit dringend aufgerufen, Tiefgaragen und Kellerräume zu meiden. Mit großflächigen Überschwemmungen ist zu rechnen. In den Landkreisen Augsburg, Aichach-Friedberg, Neu-Ulm und Günzburg wurde der Katastrophenfall ausgerufen. In Günzburg sind mittlerweile die Pegelstände eines Jahrhunderthochwassers erreicht. Im Landkreis Unterallgäu wurde die Vorstufe zum Katastrophenfall ausgelöst. Dort läuft in Babenhausen derzeit eine groß angelegte Evakuierungsaktion. Stark vom Hochwasser betroffen sind auch die Gemeinden entlang des Bodensees und das Stadtgebiet von Lindau. Auch in den anderen Regierungsbezirken steigen vielerorts die Pegel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 13:00 Uhr