Söder stellt Zukunft des Deutschlandtickets zur Diskussion

München: Bayerns Ministerpräsident Söder geht davon aus, dass das Deutschlandticket in seiner jetzigen Form nicht mehr zu finanzieren ist. Der CSU-Vorsitzende sagte nach Haushaltsberatungen seines Kabinetts, der Bund solle es künftig alleine bezahlen, wenn es weiter existieren solle. Laut Söder kostet das Ticket allein Bayern etwa 300 Millionen Euro im Jahr. Nach seinen Worten soll das Geld lieber in die Infrastruktur fließen. Söder kann sich stattdessen ein Ferienticket für 49 Euro vorstellen, das einen Monat im Jahr genutzt werden kann. Kritik an dem Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten kam unter anderem vom Bundesverband Schienennahverkehr. Er rief dazu auf, das Deutschlandticket beizubehalten, und verwies auf dessen gesellschaftlichen Wert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2024 18:15 Uhr