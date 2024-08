Söder fordert erneut Wende in der Migrationspolitik

München: Bayerns Ministerpräsident Söder hat die Bundesregierung erneut zu einer grundlegenden Umkehr in der Migrationspolitik aufgefordert. Der "Welt am Sonntag" sagte Söder, nötig seien Zurückweisungen an den Grenzen, eine grundlegende Reform des Asylrechts, Rückführungsabkommen mit Herkunftsländern und die Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten. Das von der Bundesregierung vorgestellte Asylpaket enthalte richtige Ansätze, greife aber insgesamt noch zu kurz, betonte der CSU-Chef. Wenn jemand aus einem sicheren Drittstaat komme, dürfe kein Schutz in Deutschland gewährt werden. Außerdem empfiehlt Söder der Bundesregierung, mit Syrien und Afghanistan die Rücknahme ihrer Bürger zu vereinbaren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2024 09:00 Uhr