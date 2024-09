Söder fordert drastische Reduzierung der Asylanträge

Berlin: Kurz vor dem nächsten Migrationsgipfel der Bundesregierung haben sich CSU-Chef Söder und FDP-Chef Lindner dafür ausgesprochen, die Zahl der Asylanträge auf unter 100.000 zu reduzieren. Söder sagte am Abend in der ARD, Deutschland sei "mit den Folgen und der Integration überfordert". Lindner ergänzte, er sei bereit, alles zu tun, was politisch, rechtlich und logistisch möglich ist. Es müsse beispielsweise eine Form der Zurückweisung geben. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden seit Oktober 2023 mehr als 30.000 Menschen an den Grenzen zurückgewiesen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sprach sich für mehr Abschiebungen aus. Hauptgeschäftsführer Berghegger forderte in der "Rheinischen Post" das Einrichten einer "Task Force" des Bundes, um Prozesse zu beschleunigen und effizienter zu machen.

