Skisaison im Allgäu hat begonnen

Oberstdorf: Im Allgäu starten heute weitere Skigebiete in die Saison. So sind seit Kurzem die Söllereckbahn und die Schrattenwangbahn in Betrieb. Der Schnee der letzten Tage machte diesen frühen Start möglich, erklärten die Bergbahnen. In Sinswang bei Oberstaufen laufen die Lifte bereits seit Freitag, die Schwärzenlifte in Eschbach bei Kempten haben am Samstag ihren Betrieb aufgenommen. Das Skigebiet Grasgehren am Riedbergpass plant den Start für kommendes Wochenende.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2024 09:00 Uhr