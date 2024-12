Ski-Star Sarrazin nach Sturz auf Intensivstation

Bormio: Der französische Skirennfahrer Cyprien Sarrazin liegt nach einem Sturz auf der Intensivstation. Seinem Verband zufolge wurde bei dem 30-Jährigen eine Blutung in der Nähe des Gehirns diagnostiziert. Er soll noch heute Abend operiert werden. Sarrazin verlor beim Abfahrtstraining in Bormio in Italien bei einer Bodenwelle die Kontrolle und schlug mit enormer Wucht auf der Piste auf. Die Strecke gilt als die gefährlichste im Weltcup. Dazu kommen heuer ungünstige Bedingungen wegen der harten Übergänge von eisigen Abschnitten zu solchen mit Kunstschnee.

