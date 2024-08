Sifan Hassan gewinnt den Marathon der Frauen

Paris: Bei den Olympischen Spielen hat Sifan Hassan aus den Niederlanden den Marathon der Frauen gewonnen, in 2 Stunden, 22 Minuten und 55 Sekunden. Sie holte Gold vor Tigst Assefa aus Äthiopien. Helen Obiri aus Kenia gewann Bronze. Tausende Zuschauer feuerten die Läuferinnen an. Auch drei Deutsche waren dabei: Neben der Regensburgerin Domenika Mayer starteten Melat Kejeta und Laura Hottenrott aus Kassel. Chancen auf eine Medaille hat heute die deutsche Bahnrad-Sprinterin Lea Sophie Friedrich. Und die deutschen Handballer spielen am Mittag in Lille um Gold: Gegner im Finale ist Weltmeister Dänemark. Heute Abend enden die Olympischen Spiele mit einer großen Abschlussfeier.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.08.2024 10:30 Uhr