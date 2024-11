Siemens erzielt Rekordgewinn

München: Siemens hat einen Rekordgewinn erzielt. Für das abgelaufene Geschäftsjahr meldet der Konzern neun Milliarden Euro Gewinn nach Steuern - ein Anstieg um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Den Umsatz steigerte Siemens währungs- und portfoliobereinigt um drei Prozent auf knapp 76 Milliarden Euro. Gut lief es in den Bereichen Elektrifizierung, Mobilität und industriellen Software-Angeboten. Das Automatisierungsgeschäft hingegen bezeichnete der Vorstandsvorsitzende Busch als herausfordernd. Hier kündigte er einen Jobabbau an, von dem weltweit eine niedrige bis mittlere vierstellige Zahl an Personen betroffen sein wird. Viele von ihnen sollen allerdings laut Busch in einer der 8000 offenen Stellen im Konzern aufgefangen werden. Weitere Details , auch ob Deutschland betroffen sein wird, nannte Busch nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.11.2024 14:00 Uhr