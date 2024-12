Shutdown in den USA durch Übergangshaushalt verhindert

Washington: Der Senat in den USA hat nach wochenlangen Verhandlungen einen Übergangshaushalt verabschiedet und so einen Stillstand der Regierungsgeschäfte verhindert. Nun fehlt nur noch die Unterschrift von US-Präsident Biden, der damit den Haushalt in Kraft setzt. Es seien gute Nachrichten, dass sich am Ende der überparteiliche Ansatz durchgesetzt habe, erklärte der Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Schumer. Eigentlich hatten sich beide Parteien zuvor auf einen Entwurf verständigt, der designierte Präsident Trump hatte diesen aber als zu "kostspielig" verworfen. Der neue Entwurf sieht unter anderem eine Katastrophenhilfe nach den verheerenden Wirbelstürmen im Herbst sowie Hilfen für Landwirte vor.

