Sexualtherapeutin Ruth Westheimer stirbt mit 96 Jahren

New York: Ruth Westheimer ist tot. Die wohl bekannteste Sexualtherapeutin der Welt wurde 96 Jahre alt. Große Bekanntheit erlangte sie in ihrer Wahlheimat USA in den 1980er Jahren durch ihre Radio Show als "Doctor Ruth", die schnell Kult-Status erlangte. Sie galt als Pionierin der Sexual-Aufklärung. Sie schrieb mehr als 30 Ratgeber, viele davon sind auf deutsch erschienen. Ruth Westheimer wurde in der Nähe von Frankfurt geboren. Ihre jüdischen Eltern schickten sie mit einem Kindertransport in die Schweiz, wo sie den Holocaust überlebte. 1965 wurde sie US-Staatsbürgerin.

