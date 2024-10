Selenskyj will in Berlin um weitere Militärhilfe bitten

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj trifft am Nachmittag Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier. Bei den Gesprächen in Berlin wird es um weitere Hilfen für die Ukraine gehen. Selenskyj möchte erreichen, dass der Westen weitreichende Waffen liefert, die das Militär auch in Russland einsetzen darf. Nur so hält er es für möglich, den Kreml zu Verhandlungen zu zwingen. Scholz ist bislang gegen die Lieferung solcher Waffen, weil er eine Eskalation des Kriegs befürchtet. Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter forderte dagegen im Morgenmagazin von ARD und ZDF, der Ukraine zu erlauben, russische Waffendepots zu zerstören. Sein Parteikollege Wadephul sprach sich für die Lieferung deutscher Marschflugkörper aus.

