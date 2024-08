Selenskyj spricht von militärischen Fortschritten in Region Kursk

Kiew: Die ukrainische Armee hat es nach Angaben von Staatschef Selenskyj geschafft, in der westrussischen Region Kursk ihre Stellungen zu verstärken. Zugleich habe man viele russische Militärangehörige gefangen genommen. Diese könnte man gegen eigene Kämpfer und Zivilisten austauschen, die in Russland festgehalten werden, so Selenskyj. Die Führung in Moskau wirft der Ukraine vor, eine strategisch wichtige Brücke in der Region zerstört zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 21:00 Uhr