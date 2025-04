Zverev siegt in München und ist wieder Nummer zwei der Weltrangliste

München: An seinem 28. Geburtstag hat Tennisstar Alexander Zverev bei den BMW Open ein Comeback gefeiert. Das Finale in München gewann er in zwei Sätzen gegen den US-Amerikaner Ben Shelton. Es war Zverevs erster Turniersieg in diesem Jahr. Weil Carlos Alcaraz aus Spanien das Finale in Barcelona verlor, rückt Zverev in der Weltrangliste wieder auf Platz zwei vor. Weltranglistenerster bleibt Jannik Sinner aus Italien.

